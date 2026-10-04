शिक्षक चुनाव में कैप्टन राजीव चौहान ने भरा नामांकन, प्रो. अनिल कुमार बने कार्य परिषद सदस्य

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक चुनाव के लिए कैप्टन डा. राजीव चौहान ने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। भारतीय कृषक दल के महासचिव प्रमोद यादव ने समर्थन पत्र सौंपकर सहयोग का आश्वासन दिया। कैप्टन डा. राजीव चौहान ने कहा कि शिक्षकों के सम्मान, अधिकार और हितों की आवाज उठाना उनकी प्राथमिकता है।

उन्होंने सेवा संबंधी समस्याओं, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन, कार्य वातावरण, सेवा सुरक्षा और सेवानिवृत्ति सुविधाओं से जुड़े मामलों के समाधान के लिए प्रभावी प्रयास करने की बात कही। नामांकन में प्रो धनंजय शरण, डा. अमित वैश्य, डा. दिनेश चहल, डा. अमित कुमार सिंह, डा. अनुपम मिश्रा, डा. कीर्ति श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

प्रो. अनिल कुमार कार्य परिषद के सदस्य नामित मुरादाबाद। हिंदू कालेज के भौतिकी विभाग के प्रो. अनिल कुमार को राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का सदस्य नामित किया है। उनका कार्यकाल दो वर्ष या अग्रिम आदेशों तक रहेगा। प्रो. अनिल कुमार इससे पूर्व उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित गांधी स्मारक महाविद्यालय, सुरजननगर-जयनगर के प्राचार्य भी रह चुके हैं।