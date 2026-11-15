ओटीएस में आवेदन की तारीख बढ़ी, मुरादाबाद के गृहकर और जलकर बकायेदारों होगा लाभ

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। गृहकर और जलकर के बकायेदारों को एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ लेने के लिए शासन ने अतिरिक्त समय दिया है। अब योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर से बढ़ाकर 14 दिसंबर कर दी गई है।

वहीं, प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा भी 15 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है। इससे नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों के उन भवन स्वामियों को राहत मिलेगी, जो अब तक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं।

नगर विकास विभाग के अनु सचिव चंद्रपाल सिंह ने 15 नवंबर को इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इससे पहले 20 जुलाई 2026 को जारी शासनादेश के तहत ओटीएस योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक संचालित की गई थी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन 15 अगस्त से 14 नवंबर तक मांगे गए थे। अब आवेदन की अवधि एक महीने बढ़ा दी गई है।