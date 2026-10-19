यूट्यूब पर भ्रामक खबर चलाई तो खैर नहीं! Fake News फैलाने वालों पर कसेगा शिकंजा, पुलिस की पैनी नजर

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक खबरें चलाकर माहौल बिगाडने वालों पर पुलिस और प्रशासन शिकंजा कसने की तैयारी में है। ऐसे यूट्यूबर और इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एसएसपी सतपाल अंतिल ने निगरानी टीम गठित कर दी है। टीम इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने वाली खबरों और अन्य गतिविधियों पर नजर रखेगी।

आगामी पंचायत और विधान सभा चुनाव, त्योहारों के दौरान भ्रामक खबरों के जरिए भ्रम फैलाने और माहौल खराब करने की कोशिशों को रोकना पुलिस की प्राथमिकता रहेगी। महानवमी और दशहरे के त्योहारों को देखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी अनुनय झा और एसएसपी सतपाल अंतिल ने सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंप दी है। त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था रोकने के लिए तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक निगरानी रखी जाएगी। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक खबरें लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती हैं। इसे देखते हुए एसएसपी ने निगरानी टीम गठित की है। टीम इंटरनेट मीडिया की गतिविधियों पर नजर रखेगी। भ्रामक खबरों के प्रसार के मामलों में तथ्यों की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। पुलिस का जोर त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों को फैलने से रोकने पर रहेगा। एसएसपी ने बताया कि कुछ लोग इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। त्योहारों पर माहौल खराब करने का प्रयास करने वालों पर कार्रवाई होगी।