मुरादाबाद में हादसा: पिज्जा रेस्टोरेंट में फटा सिलिंडर, धमाके से दरकीं मकान की दीवारें, 5 घायल, 38 कदम दूर गिरा शटर

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस के अगवानपुर में पिज्जा रेस्टाेरेंट में शुक्रवार सुबह सिलिंडर ने आग पकड़ ली। इसके बाद सिलिंडर तेज धमाके के साथ फट गया। दुकान के अलावा मकान के दरवाजे टूट गए और दीवारों में दरार आ गई।

सिलिंडर की चपेट में आकर रेस्टाेरेंट संचालक समेत पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए कासमास अस्पताल में भर्ती कराया है। शेरुआ चौराहा निवासी दीन दयाल का मकान है। मकान में ऊपर परिवार रहता है जबकि नीचे दुकान बनी हुई है। उन्हीं दुकानों में अगवानपुर निवासी ब्रजपाल पिज्जा रेस्टाेरेंट चलाते हैं। शुक्रवार सुबह रेस्टाेरेंट खुला। करीब 10.20 बजे कर्मचारी पिज्जा बनाने लग गए। तभी सिलिंडर ने आग पकड़ ली और तेज धमाके के साथ सिलिंडर फट गया। इससे रेस्टोरेंट के दरवाजे टूट गए और मकान की दीवार में दरारें आ गई। तेज धमाका होने के चलते आसपास के लोगों में खलबली मच गई। रेस्टारेंट में शिवम, अरुण, यश, ब्रजपाल समेत पांच लोग घायल हो गए।