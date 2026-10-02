मुरादाबाद में हादसा: पिज्जा रेस्टोरेंट में फटा सिलिंडर, धमाके से दरकीं मकान की दीवारें, 5 घायल, 38 कदम दूर गिरा शटर
मुरादाबाद के अगवानपुर में एक पिज्जा रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस धमाके में रेस्टोरेंट संचालक ...और पढ़ें
HighLights
रेस्टोरेंट संचालक भी हुआ घायल
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस के अगवानपुर में पिज्जा रेस्टाेरेंट में शुक्रवार सुबह सिलिंडर ने आग पकड़ ली। इसके बाद सिलिंडर तेज धमाके के साथ फट गया। दुकान के अलावा मकान के दरवाजे टूट गए और दीवारों में दरार आ गई।
सिलिंडर की चपेट में आकर रेस्टाेरेंट संचालक समेत पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए कासमास अस्पताल में भर्ती कराया है। शेरुआ चौराहा निवासी दीन दयाल का मकान है।
मकान में ऊपर परिवार रहता है जबकि नीचे दुकान बनी हुई है। उन्हीं दुकानों में अगवानपुर निवासी ब्रजपाल पिज्जा रेस्टाेरेंट चलाते हैं। शुक्रवार सुबह रेस्टाेरेंट खुला। करीब 10.20 बजे कर्मचारी पिज्जा बनाने लग गए।
तभी सिलिंडर ने आग पकड़ ली और तेज धमाके के साथ सिलिंडर फट गया। इससे रेस्टोरेंट के दरवाजे टूट गए और मकान की दीवार में दरारें आ गई। तेज धमाका होने के चलते आसपास के लोगों में खलबली मच गई। रेस्टारेंट में शिवम, अरुण, यश, ब्रजपाल समेत पांच लोग घायल हो गए।
रेस्टोरेंट में ब्लास्ट होने के बाद 38 कदम दूर जाकर गिरा शटर
मुरादाबाद। पिज्जा रेस्टोरेंट में ब्लास्ट होने के बाद दुकान में लगा शटर 38 कदम दूर सड़क पर जाकर गिरा। इस दौरान रोड से गुजर रहे बाइक सवार दंपती आंचल और रविंद्र निवासी नूरपुर बिजनौर शटर की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गए।
इसके अलावा रेस्टोरेंट के बराबर की किराना, कपड़े और मोबाइल की दुकान की दीवार भी गिर गई। कपड़े और किराना दुकानदार अरुण और शिवम घायल हुए। मोबाइल की दुकान में भी भारी नुकसान है।
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