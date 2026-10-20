मुरादाबाद से लापता दो बहनें गुरुग्राम में मिलीं, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल से मिला सुराग

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पाकबड़ा निवासी दो किशोरियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। दोनों की उम्र करीब 14 वर्ष है और दोनों चचेरी-तहेरी बहनें है।

पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और कॉल डिटेल के जरिए हरियाणा के गुरुग्राम पहुंच गई। दोनों बहनें गुरुग्राम में मिल गईं। सोमवार को पुलिस ने दोनों के कोर्ट में बयान दर्ज कराए।

उन्होंने बताया कि वह अपनी मर्जी से गईं थीं। पुलिस ने दोनों को स्वजन की सुपुर्दगी में दे दिया है।

पाकबड़ा क्षेत्र के कैलसा रोड स्थित वेलकम कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि बेटी और भाई की बेटी 15 अक्टूबर की सुबह करीब साढ़े 11 बजे घर में किसी को बताए बिना कहीं चली गईं।