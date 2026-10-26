मुरादाबाद में सजा सरकारी मंडप: 335 जोड़े थामेंगे एक-दूजे का हाथ; गैस-चूल्हा के मिलेगा गृहस्थी का सामान

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सरकारी मंडप में सोमवार को बेटियों के हाथ पीले होंगे और नई जिंदगी की शुरुआत के साथ उनकी विदाई होगी। इस दौरान वैदिक मंत्र गूंजेंगे तो किसी की निकाह की रस्म अदा होगी। सर्किट हाउस के पीछे एमडीए ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 335 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे।

समारोह कराने के लिए रविवार को प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। पिछली बार आयोजन को लेकर उठे सवालों के बाद इस बार लाभार्थियों की पहचान से लेकर सामान वितरण तक विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले में दो चरणों में 560 जोड़ों की शादी कराई जानी है।

एमडीए ग्राउंड में 335 जोड़ों का विवाह पहले चरण में 26 अक्टूबर सोमवार को एमडीए ग्राउंड में 335 जोड़ों का विवाह होगा, जबकि 30 अक्टूबर को भदासना स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती ला कालेज में 225 जोड़े सात फेरे लेंगे या निकाह के जरिए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेंगे। इसके बाद कुंदरकी क्षेत्र में भी 30 नवंबर को कार्यक्रम कराए जाने की तैयारी है।