करवाचौथ पर भारी पड़ी एक गलती: चांद दिखे बिना पत्नी ने तोड़ा व्रत, गुस्से में पति ने पी लिया कीटनाशक

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। करवाचौथ का त्योहार, जिसे पति-पत्नी के प्रेम, विश्वास और लंबी उम्र की कामना का प्रतीक माना जाता है, लेकिन मुरादाबाद में बादलाें के बीच छिपे चांद को देखे बिना पत्नी सोनम ने व्रत खोला तो पति अमित इतना नाराज हो गया कि उसने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सिविल लाइंस क्षेत्र के चक्कर की मिलक निवासी अमित की पत्नी सोनम ने गुरुवार को करवा चौथ का व्रत रखा था। आसमान में बादल नहीं होने के चलते चांद दिखाई नहीं दे रहा था। तमाम महिलाओं को चांद दिखाई नहीं दिया था और उन्होंने अपना व्रत खोल दिया था। सोनम ने भी जब व्रत खोलने की तैयारी कि तो अमित ने मना कर दिया। कहां जब तक चांद दिखाई नहीं देगा व्रत नहीं खोलना।