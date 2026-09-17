कांठ में दहशत फैलाने वाला तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद, महिला पर हमले के बाद वन विभाग को मिली बड़ी सफलता
मुरादाबाद के कांठ तहसील के भरतपुर गांव में एक महिला पर हमला करने के बाद दहशत फैलाने वाला तेंदुआ पिंजरे ...और पढ़ें
HighLights
निर्वेश देवी पर हमला करने वाला हो सकता है यही तेंदुआ, घटना के बाद वन विभाग ने लगाया था पिंजरा
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कांठ तहसील क्षेत्र के भरतपुर गांव में महिला पर हमला होने के बाद वन एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। बुधवार रात जंगल में लगाए गए पिंजरे में तेंदुए के फंसने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे कब्जे में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए साथ ले गई। अभियान के दौरान जिले में पकड़ा गया यह 16वां तेंदुआ है।
भरतपुर गांव निवासी निर्वेश देवी पर 15 सितंबर को हमला हुआ था। वह गन्ने के खेत के पास पशुओं के लिए घास काट रही थीं। इसी दौरान गन्ने में छिपे तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया। हमले में वह घायल हो गईं। उनके शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया।
घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी। महिला पर हमले की सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने घटनास्थल के आसपास तेंदुए की निगरानी शुरू कर दी थी। टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था।
लगातार निगरानी के बीच तेंदुआ पिंजरे में आकर कैद हो गया। हमले वाली जगह के आसपास ही तेंदुए के पिंजरे में कैद होने से ग्रामीणों में चर्चा है कि संभव है कि यही तेंदुआ निर्वेश देवी पर हमला करने वाला हो। हालांकि वन विभाग ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।
मेडिकल परीक्षण और विभागीय जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है। उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। परीक्षण के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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