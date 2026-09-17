कांठ में दहशत फैलाने वाला तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद, महिला पर हमले के बाद वन विभाग को मिली बड़ी सफलता

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कांठ तहसील क्षेत्र के भरतपुर गांव में महिला पर हमला होने के बाद वन एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। बुधवार रात जंगल में लगाए गए पिंजरे में तेंदुए के फंसने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे कब्जे में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए साथ ले गई। अभियान के दौरान जिले में पकड़ा गया यह 16वां तेंदुआ है।

भरतपुर गांव निवासी निर्वेश देवी पर 15 सितंबर को हमला हुआ था। वह गन्ने के खेत के पास पशुओं के लिए घास काट रही थीं। इसी दौरान गन्ने में छिपे तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया। हमले में वह घायल हो गईं। उनके शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया।

घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी। महिला पर हमले की सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने घटनास्थल के आसपास तेंदुए की निगरानी शुरू कर दी थी। टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था।

लगातार निगरानी के बीच तेंदुआ पिंजरे में आकर कैद हो गया। हमले वाली जगह के आसपास ही तेंदुए के पिंजरे में कैद होने से ग्रामीणों में चर्चा है कि संभव है कि यही तेंदुआ निर्वेश देवी पर हमला करने वाला हो। हालांकि वन विभाग ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।