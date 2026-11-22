जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। फैशन के बदलते ट्रेंड के साथ युवतियों में इटालियन डिजाइन की जूलरी का क्रेज बढ़ रहा है। इसकी खास डिजाइन, चमक और बारीक फिनिशिंग उन्हें आकर्षित कर रही है। शहर के गंज, कांठ रोड और अमरोहा गेट स्थित ज्वेलर्स और आर्टिफिशियल जूलरी बाजार में इटालियन और टर्किश हार के डिजाइन और आभूषण पसंद किए जा रहे हैं।

खास बात यह है कि अब ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार दोनों तरह की जूलरी में विकल्प तलाश रहे हैं। उनमें युवतियों को नया ट्रेंड होने के कारण इटालियन हार और अंगूठियां पसंद आ रही हैं। उनके डिजाइनों पर महिलाएं भी ज्वैलर्स के पास ऐसे डिजाइन के ऑर्डर दे रही हैं।

रिंग और हार बने युवतियों की पहली पसंद सोने की जूलरी के साथ इन दिनों बाजारों में आर्टिफिशियल में हल्के वजन की चेन, आकर्षक पेंडेंट सेट, रिंग और हार युवतियों की पसंद बन रहे हैं। गंज बाजार में इन दिनों सोने की जूलरी में कई डिजाइन पहुंचे हैं। सोने की 22 और 18 कैरेट में जूलरी बाजार में पहुंची है।

इटालियन डिजाइन में रिंग सेट, पेंडेंट सेट और हार की नई वैरायटी आई है। 19 कैरेट के एक हार की कीमत करीब 2.46 लाख रुपये है। डिजाइन और फिनिशिंग के चलते ग्राहक इन्हें पसंद कर रहे हैं। आर्टिफिशियल जूलरी का भी क्रेज वहीं, आर्टिफिशियल जूलरी में भी इटालियन डिजाइन का प्रभाव दिखाई दे रहा है। कम बजट में आकर्षक लुक देने वाले ईयररिंग्स, नेकलेस, चोकर और पेंडेंट सेट युवतियों को पसंद आ रहे हैं। इनकी खासियत है कि अलग-अलग रंगों और डिजाइन में उपलब्ध होने के कारण इन्हें कपड़ों के साथ मैच करके पहना जा सकता है।

शादी समारोह से लेकर पार्टी और सामान्य आयोजनों तक के लिए इनकी मांग रहती है। बाजार में आर्टिफिशियल में जूलरी में ऐसे डिजाइन दो हजार से छह हजार तक हार के सेट मौजूद हैं, वहीं सोने में 19 ग्राम के हार की कीमत लगभग ढाई लाख तक है। विक्रेताओं के अनुसार कम वजन में कम कीमत पर भी आभूषण उपलब्ध हैं।