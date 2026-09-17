मुरादाबाद होमगार्ड भर्ती: बारिश बनी बाधा, 351 अभ्यर्थियों की दौड़ स्थगित; अब इस दिन मिलेगा मौका

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नौवीं वाहिनी पीएसी में चल रही होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के दौरान बरसात के कारण पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में गुरुवार को 351 अभ्यर्थियों की दौड़ नहीं हो सकी।

तीसरे दिन 1050 अभ्यर्थियों को दौड़ के लिए बुलाया गया था। 350-350 अभ्यर्थियों के चार राउंड निर्धारित किए गए थे। पहले तीन राउंड में 661 अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई, जबकि 44 अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा में दौड़ पूरी नहीं कर सके।