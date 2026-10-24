गांगन नदी पर 42 करोड़ से दो नए पुलों के निर्माण का प्रस्ताव पास, दिल्ली रोड से रिंग रोड तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दिल्ली रोड के जीरो प्वाइंट से ईको हर्बल पार्क होते हुए शिवालिक योजना के बीच से रिंग रोड को जोड़ने वाले 60 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग पर गांगन नदी पर दो सेतु बनाने का प्रस्ताव शासन की कार्ययोजना में शामिल हो गया है। करीब 42 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इन सेतुओं के निर्माण के लिए पहले शासन को प्रस्ताव भेजा गया था।

सेतु बनने से पुराने एनएच-24 पर यातायात का दबाव कम होगा। साथ ही दिल्ली रोड से कांठ रोड, रामपुर और बरेली की ओर जाने वाले वाहनों को रिंग रोड तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग मिलेगा।

वर्तमान में दिल्ली रोड के जीरो प्वाइंट से शहर में आने वाला अधिकांश यातायात मझोला होते हुए पुराने एनएच-24 पर गांगन नदी के मौजूदा पुल से गुजरता है।

गांगन तिराहे से लाकड़ी की ओर आने वाला औद्योगिक क्षेत्र का यातायात भी इसी मार्ग पर पहुंचता है। घनी आबादी और वाहनों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में अक्सर जाम लगता है।

एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने बताया कि प्रस्तावित सेतु बनने के बाद वाहनों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। इससे पुराने एनएच-24, मझोला और गांगन तिराहे के आसपास यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है।

कांठ रोड और रिंग रोड तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

सेतु निर्माण से दिल्ली रोड स्थित निजी टाउनशिप, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की योजनाओं के आवंटियों और आसपास के क्षेत्र के निवासियों को लाभ मिलेगा।

वे कांठ रोड और तहसील सदर की ओर आसानी से जा सकेंगे। इसके साथ ही रिंग रोड के माध्यम से रामपुर और बरेली की ओर जाने के लिए भी बेहतर संपर्क मार्ग उपलब्ध होगा।

शहर के भीतर से गुजरने वाले वाहनों की संख्या कम होने से वाहन जनित प्रदूषण में भी कमी आने की संभावना है। कांवड़ यात्रा के दौरान शहर को जाम से बचाने में भी यह मार्ग उपयोगी साबित हो सकता है।