बिजली चोरी का नया 'जुगाड़' देखकर बिजली विभाग हैरान, मुरादाबाद के 40 गांवों में 2000 लोगों को नोटिस

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिले में बढ़ रही बिजली चोरी की वजह घर बनाते समय निकाले गए छज्जे बन रहे हैं। बिजली विभाग ने जिले के 40 गांवों में दो हजार घर ऐसे चिह्नित किए है जिनके रास्ते की तरफ निकले हुए छज्जे की आढ़ से बिजली चोरी की जा रही है। सभी को नोटिस देकर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है।

विभाग का मानना है कि छज्जे की आढ़ में केबल डालकर रात के समय बिजली चोरी की जाती है। इन छज्जों से हादसा होने का भी डर बना हुआ है। क्योंकि छज्जे बाहर निकले होने के चलते गांव में जा रहे केबल उनसे टच हो रहे हैं और कभी करंट उतर सकता है।

तमाम प्रयास के बाद भी बिजली विभाग जिले में बिजली चोरी नहीं रोक पा रहा है। विभाग ने शहर में कुछ हद तक बिजली चोरी पर लगाम लगा दिया है। यहां पर लाइनलास 14 प्रतिशत है। जबकि गांवों में अब भी करीब 20 प्रतिशत लाइनलास है।

ऐसे तमाम गांव है जहां पर लाइनलास 40 प्रतिशत तक पहुंच रहा है। इन गांवों में लोग रात होते ही कटिया डालकर बिजली चोरी कर रहे हैं। तमाम प्रयासों के बाद भी जब बिजली चोरी रोकने में विभाग नाकाम रहा तो गांवों का सर्वे कराया गया।

सर्वे में दो हजार घर ऐसे सामने आए जिनके छज्जे गांवों में जा रही बिजली केबल से टच हो रहे हैं। जिसके चलते हादसा होने का डर तो बना हुआ है साथ ही बिजली विभाग को अंदेशा है कि छज्जे पर केबल डालकर बिजली चोरी की जा रही है।