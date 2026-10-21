मुरादाबाद में बवाल: मूर्ति विसर्जन के दौरान गैस पाइपलाइन खोदाई को लेकर मारपीट, इंटरनेट पर वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र में मंडी रोड पर बुधवार सुबह गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए की जा रही खोदाई को लेकर विवाद हो गया। खोदाई का काम शुरू करने पहुंचे मजदूरों का बंगाली समाज के लोगों ने विरोध किया। उनका कहना था कि हम लोगों को यहां से मूर्ति विसर्जन के लिए जाना है, लेकिन मजदूर खोदाई करने लगे।

मारपीट में मजदूर राहुल घायल हो गया। साथी मजदूर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कराया गया है। मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। मुरादाबाद में मजदूर को पीटते लोग https://t.co/nWCXRkJqBE — anshul saxena (@rudrasaxena) October 21, 2026 मंडी रोड पर दुर्गा पंडाल लगा हुआ है। वहां पर सीएम ग्रेड योजना के तहत गैस पाइपलाइन बिछाने का काम कराया जा रहा है। इसके लिए सड़क किनारे खोदाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि नवरात्र के दौरान पूजा-अर्चना के चलते कुछ लोगों ने खोदाई का विरोध करते हुए काम रुकवा दिया था। कई दिनों से काम बंद पड़ा हुआ था।