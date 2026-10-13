आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाएंगे 'सुपर लड्डू', मुरादाबाद डीएम अनुनय झा ने शुरू की नई पहल

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और कुपोषण से लड़ने के लिए जिले में विशेष पहल शुरू होगी। डीएम अनुनय झा ने प्रत्येक विकासखंड के 10 चिह्नित आंगनबाड़ी केंद्रों पर 15 नवंबर से 15 मार्च तक बच्चों को सप्ताह में दो बार चना, तिल और गुड़ से बने ‘सुपर लड्डू’ देने के निर्देश दिए हैं।

बच्चों को सप्ताह में एक बार दूध और दो बार मौसमी फल भी देने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला स्तरीय पोषण समिति की समीक्षा बैठक में डीएम ने बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए ‘स्टार ऑफ द मंथ’ पहल पर भी जोर दिया।

सर्वाधिक उपस्थिति वाले बच्चे को सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक विकासखंड के 10 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं भी विकसित की जाएंगी। स्थानांतरण के बावजूद नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले तीन बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) के अक्टूबर के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए।