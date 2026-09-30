मुरादाबाद में हैवानियत: भाई के सामने से युवती को किया अगवा, 24 घंटे बंधक बनाकर दो दोस्तों ने की दरिंदगी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। डिलारी में अनुसूचित जाति की युवती को मेले में भाई के सामने से अगवा कर दो दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपितों का दुस्साहस यही नहीं थमा। उसे बंधक बना लिया और 24 घंटे तक दरिंदगी की। फिर पीड़ित को धमकाते हुए घर के पास यह कहते हुए छोड़ा कि यदि किसी को कुछ बताया तो कही का नहीं छोडूंगा।

मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगी। जैसे-तैसे पीड़ित घर की चौखट तक पहुंची तो अपनों को देखकर फफककर रोने लगी। बिखलते हुए आरोपितों के दुस्साहस की कहानी बयां करते-करते बेसुध हो गई। अफरा-तफरी मच गई। घरवालों ने पुलिस को जानकारी दी। शिकायती पत्र पर आरोपित दो दोस्तों गांव के ही पंकज और योगेश उर्फ नन्हू के विरुद्ध अगवा करने, सामूहिक दुष्कर्म, एससी-एसटी व धमकी की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपित फरार हैं। पीड़ित के पिता के अनुसार, गांव में नवमी का मेला रविवार को तय था। मगर, रविवार को बरसात होने के चलते मेला सोमवार को लगा। बेटी बेटे के साथ सोमवार शाम करीब छह बजे मेला देखने के लिए निकली। दोनों मेला पहुंचे।