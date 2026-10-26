4 साल में ₹10 करोड़ की ठगी: मुरादाबाद पुलिस ने पर्दाफाश किया 5000 म्यूल खातों का नेटवर्क, ₹3.89 करोड़ कराए वापस

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। साइबर अपराधी अब केवल फोन करके लोगों को ठगने तक सीमित नहीं हैं। वे फर्जी बैंक खातों, इंटरनेट नेटवर्क, मोबाइल एप और डिजिटल पहचान का इस्तेमाल करके देशभर में अपना जाल फैला रहे हैं। मुरादाबाद पुलिस की हालिया कार्रवाई में अंतरराज्यीय गिरोहों का राजफाश हुआ है।

मोबाइल फोन, सीसीटीवी फुटेज, इंटरनेट नेटवर्क और बैंक खातों की पड़ताल से अपराधियों तक पहुंचने में सफलता भी मिली है। चार साल में करीब 10 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी हो चुकी है और 3.89 करोड़ रुपये पुलिस ने वापस भी कराए हैं।

वहीं, 27 सितंबर 2026 को पुलिस ने 13 अंतरराज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया था। इनके नेटवर्क में करीब पांच हजार म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल सामने आया था। गिरोह एपीके फाइल भेजकर और निवेश का झांसा देकर लोगों को ठगता था।