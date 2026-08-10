मुरादाबाद में 10 लाख के दहेज के लिए नवविवाहिता को पीटा, दिया 'तीन तलाक'; पति समेत 7 ससुरालियों पर FIR

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दहेज में दस लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता को प्रताड़ित करने और तीन तलाक देकर घर से निकालने का मामला सामने आया है। कटघर उड़पुरा निवासी महिला की तहरीर पर पुलिस ने पति शाहवन समेत सात ससुरालियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग दहेज में दस लाख रुपये की मांग को लेकर उसे परेशान कर रहे थे। आरोप है कि रकम नहीं मिलने पर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की जाती थी।