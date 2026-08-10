सावधान! YouTube पर मुफ्त iPhone और डबल रिटर्न का लालच पड़ा भारी, मुरादाबाद में एक ऐप से खाते से उड़े ₹18.47 लाख

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। यूट्यूब पर वीडियो देखकर रकम दोगुनी करने और मुफ्त आइफोन पाने का लालच मझोला क्षेत्र के मिलन विहार मीरपुर निवासी परिवार को भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने वीडियो के जरिए युवती को झांसे में लेकर एक एप डाउनलोड कराया और इसके बाद परिवार के बैंक खातों से 18 लाख 47 हजार रुपये उड़ा दिए।

खातों से रकम निकलने की जानकारी हुई तो परिवार में हलचल मच गई। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से की। साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर अपराधियों ने ठगी के लिए इस बार न तो फोन किया और न ही कोई मैसेज भेजा।

उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर लोगों को अपने जाल में फंसाया। वीडियो में दावा किया गया कि बताए गए एप के माध्यम से रकम लगाने पर पैसा दोगुना हो जाएगा। इसके साथ ही निवेश करने वालों को मुफ्त आइफोन देने का भी लालच दिया गया। वीडियो देखने के बाद पीड़ित परिवार की युवती साइबर ठगों के झांसे में आ गई और उसने बताए गए एप को डाउनलोड कर लिया।

एप पर रकम डालते ही शुरू हुआ खातों से रकम निकालने का खेल पुलिस के अनुसार, एप के माध्यम से रकम जमा करने के नाम पर परिवार के बैंक खातों से धनराशि ट्रांसफर की गई। इसी दौरान साइबर ठगों ने बैंक खातों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित की पत्नी और बहन के खातों से कुछ ही समय में कुल 18.47 लाख रुपये निकाल लिए गए। बड़ी रकम निकलने की जानकारी होने पर परिवार को ठगी का पता चला।

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