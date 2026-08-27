मुरादाबाद में जायरीनों की कार को स्कार्पियो ने मारी टक्कर, दो की मौत

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद‌। कलियर स्थित दरगाह साबिर पाक के कुल में शामिल होने जा रहे जायरीनों की कार में बुधवार देर रात तेज रफ्तार स्कार्पियो ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार शाकिर और अकबर की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

बुधवार रात चार दोस्त कार से कलियर जाने के लिए निकले थे। रात करीब 12 बजे मुरादाबाद-रामपुर बाइपास पर पाकबड़ा क्षेत्र के नानकबाड़ी गांव के पास उनकी कार पहुंची। इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार स्कार्पियो ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार पलटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।