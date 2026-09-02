मुरादाबाद में सड़क हादसा, खड़ी रोडवेज बस से टकराई श्रद्धालुओं की निजी बस, नेपाल के 31 यात्री घायल

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। हरिद्वार से अयोध्या जा रही नेपाली यात्रियों से भरी निजी बस सड़क किनारे खड़ी मुरादाबाद डिपो की रोडवेज बस से जा टकरा गई। मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग पर कांठ में मंगलवार रात करीब 10 बजे हुए हादसे में बस में सवार 31 से अधिक नेपाली श्रद्धालु यात्री घायल हो गए। घायलों को कांठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

जहां से 10 यात्रियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बस में सवार यात्री अब तक प्रयागराज, मथुरा, उज्जैन में दर्शन कर चुके थे। नेपाल के 60 श्रद्धालु 15 दिन पहले भारत आए थे। इन्होंने महराजगंज से बस देश के मंदिरों के दर्शन करने के लिए 15 दिन पहले बुक की थी।