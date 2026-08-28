मुरादाबाद में लकड़ी का पुल टूटने से बाइक समेत गागन नदी में गिरा परिवार, महिला की मौत; बच्चा लापता

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधकर पति व तीन बच्चों के साथ वापस लौटते समय मलकद्दा का अस्थाई लकड़ी का पुल टूटने से बाइक सवार पांच सदस्यों का परिवार बाइक समेत गागन नदी में गिर गया।

आसपास के लोगों ने महिला के पति अनिल जाटव, बेटे केशव और बेटी काफिया को बाहर निकाल लिया। जबकि महिला किरन और बेटे प्रियांशु पानी के तेज बहाव में वह गए। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम की मदद से मां बेटे की तलाश शुरू कर दी। करीब दो घंटे बाद गोताखोरों ने महिला के शव को बाहर निकाला। जबकि मासूम की तलाश में टीमें लगी हुई है।



छजलैट के गांव महमूदपुर निवासी अनिल मजदूरी करते हैं। परिवार में पत्नी किरन बेटा प्रियांशु, केशव, बेटी काफिया है। रक्षाबंधन के पर्व पर अनिल पत्नी किरन व बच्चों को लेकर कुंदरकी क्षेत्र के गांव में नानपुर में ससुराल गए थे। भाई को राखी बांधने के बाद पूरा परिवार शाम करीब साढ़े छह बजे बाइक पर सवार वापस घर लौट रहा था।

जैसे ही मझोला क्षेत्र के गागन नदी स्थित मलकद्दा पुल पर पहुंचे तो लकड़ी के बने पुल की तीन लकड़ी टूटी गई और बाइक अनियंत्रित होकर गागन नदी में गिर गई। बाइक समेत पूरा परिवार गागन नदी में जाकर गिर गया। हादसे के वक्त उधर से गुजर रहे लोगों की नजर पड़ी। दौड़कर मौके पर पहुंचे।

मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम जैसे तैसे करके अनिल, काफिया व केशव को बाहर निकाला। जबकि किरन और प्रियांशु नदी में बहते पानी के साथ चले गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पास के गांव मलकद्दा से पुलिस ने गोताखोरों को बुला लिया। गोताखोरों की टीम ने मां बेटे की तलाश शुरू कर दी। अंधेरा हो जाने के चलते रेस्क्यू अभियान में दिक्कत आ रही है।