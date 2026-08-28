बिजनौर: मंदिर में अंगुली काटकर शिवलिंग पर खून टपका रहा था युवक, विरोध किया तो दो युवकों के पीछे ब्लेड लेकर भागा

संवाद सूत्र, बागपत। बिनौली गांव के प्राचीन शिव मंदिर में गुरुवार रात एक साइको युवक घुस गया। शक होने पर दो युवकों ने अंदर जाकर देखा तो वह अपनी अंगुली काटकर शिवलिंग पर खून टपका रहा था। युवकों की सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर भाग गया। शुक्रवार सुबह पुलिस ने युवक को तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया।

बिनौली गांव निवासी सुरेश का 26 वर्षीय पुत्र कपिल रात करीब 10 बजे बड़ौत-मेरठ मार्ग के पास तालाब किनारे स्थित प्राचीन शिव मंदिर में घुस गया, जिसको गांव के ही दो युवकों मोनू व रोहित ने देख लिया। साइको है आरोपी जब वह काफी देर तक मंदिर से बाहर नहीं आया तो उन्हें शक हुआ, जिसके बाद दोनों युवक मंदिर में अंदर गए तो वहां का नजारा देखकर हतप्रभ रह गए। कपिल वहां अपनी अंगुली ब्लेड से काटकर बह रहा खून शिवलिंग पर टपका रहा था।