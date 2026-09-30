मुरादाबाद में अब घर के पास मिलेगा इलाज, नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने की तैयारी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। गांव और कस्बों के लोगों को छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए दूर अस्पताल की दौड़ न लगानी पड़े, इसके लिए जिले में तीन नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। भोजपुर क्षेत्र में दो और कुंदरकी में एक केंद्र प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य विभाग ने इनके लिए जमीन तलाशने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रत्येक केंद्र के लिए करीब 1400 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता होगी। जमीन तय होते ही निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सामान्य बीमारियों के इलाज के साथ आवश्यक जांच और दवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल, टीकाकरण, परिवार नियोजन तथा संक्रामक बीमारियों की जांच और उपचार भी किया जाएगा।