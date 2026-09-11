180 करोड़ पानी में! मुरादाबाद में 118 सड़कें बनीं, फिर भी उड़ रही धूल; रैंकिंग में भी शहर पिछड़ा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) के तहत तीन वर्षों में मुरादाबाद को मिले करीब 180 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस रकम से सड़कें, फुटपाथ और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े अन्य कार्य कराए गए। एनकैप के तहत 118 सड़कें बनाई गईं, लेकिन इनमें से कई सड़कें बनने के एक-दो साल के भीतर ही जगह-जगह गड्ढों में बदल गई हैं।

यही नहीं तीन दिन पहले दिशा की बैठक में आपत्ति जताई जा चुकी है कि केवल सड़कें ही बना दीं धूल रोकने को फव्वारा व अन्य उपकरण भी खरीदने चाहिए थे, जिसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। सवाल है कि 158 करोड़ रुपये खर्च करके भी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में आठवें स्थान पर आए जबकि पिछले वर्ष दूसरे स्थान अपना शहर था। सड़कों पर निर्माण सामग्री रखने से भी धूल उड़ती है, जिससे पीएम-10 में वृद्धि का कारण है।

केस-1: तहसील सदर से हिमगिरी तिराहा तक एक साल पहले करीब एक किलोमीटर सड़क निर्माण पर लगभग 40 लाख रुपये खर्च किए गए। अब इसमें कई जगह गड्ढे गहरे गड्ढे हो गए हैं। केस-2: सम्राट अशोक नगर से बुद्धा पार्क तक डेढ़ साल पहले दो किलोमीटर सड़क निर्माण पर करीब 1.25 करोड़ रुपये खर्च हुए थे अब इसमें जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। केस-3: मिलन विहार में गंगा मार्बल से भल्ला टाइल्स तक करीब 600 मीटर सड़क और नाला करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था। इसमें भी कई जगह गड्ढे हो गए है। निर्माण कार्यों ने भी बढ़ाई धूल की समस्या शहर में सीएम ग्रिड योजना के निर्माण कार्य भी प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों पर भारी पड़े। दाऊ दयाल खन्ना नगर समेत कई क्षेत्रों में लंबे समय तक सड़क निर्माण और खोदाई का काम चलता रहा।

निर्माण सामग्री और उड़ती धूल से आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ा। योजना के कार्यों में धूल नियंत्रण को लेकर लापरवाही पर करीब चार करोड़ रुपये की पेनल्टी भी लग चुकी है। छह स्थानों पर यंत्र, पुराने शहर के प्रदूषण पर भी सवाल शहर में बुद्धि विहार, जिगर कालोनी, काशीराम नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, रोजगार कार्यालय और पीटीसी में प्रदूषण मापक यंत्र लगे हैं। इस बार रैंकिंग के लिए उन क्षेत्रों के आंकड़ों को भी शामिल किए जाने की बात सामने आ रही है, जहां स्थायी प्रदूषण मापक यंत्र नहीं लगे हैं।