जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस के हिमगिरी कालोनी में किशोर की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। 12 वर्षीय किशोर के हाईटेंशन लाइन से चिपकता देख क्षेत्र में हलचल मच गई। मिठाई की दुकान के बाहर खड़े लोगों ने बिजली आपूर्ति बंद कराई। उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

वहीं, हाईटेंशन लाइन मकानों से सटी होने की वजह से हर समय खतरे का अंदेशा रहता था। कई बार बिजली अधिकारियों से भी क्षेत्र के लोगों ने कहा लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा, किशोर की मौत के रूप में देखने को मिला।

कांठ रोड रामगंगा विहार मोड़ पर हिमगिरी निवासी दीपक कुमार यादव मूंग की दाल का ठेला लगाते हैं। रविवार को अपराह्न 3:30 बजे उनका 12 वर्षीय बेटा पुष्कर यादव घर का कुछ सामान लेने गया था। उसकी नजर पतंग पर थी। वह गुप्ता मिष्ठान भंडार के बराबर जीने से ऊपर चढ़ा तो दुकान स्वामी की पत्नी ने आवाज देकर रोकने का प्रयास किया।

लेकिन, पुष्कर यह कहते हुए कि आंटी एक मिनट में आया कहता हुआ ऊपर चढ़ गया। हाईटेंशन लाइन छत से सटी थी। पतंग हाईटेंशन लाइन में फंसी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उसने जैसे ही पतंग निकालने का प्रयास किया तो वह लाइन की चपेट में आ गया।

तेज धमाके की आवाज से सबने ऊपर देखा तो हर कोई दंग रह गया। शोर मच गया। आनन-फानन में बिजली उपकेंद्र से आपूर्ति बंद कराई गई। हरथला चौकी इंचार्ज योगेश कुमार भी मौके पर पहुंच गए। किशोर को बिजली लाइन से हटाकर जिला अस्पताल ले गए।

वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुष्कर चित्रगुप्त इंटर कालेज में कक्षा छह का छात्र था और तीन बहनों में सबसे छोटा था। मां रीमा यादव का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सिविल लाइंस इंस्पेक्टर हरीश वर्धन सिंह ने बताया कि हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से किशोर की मौत हुई है।

भैंसिया में भी हाईटेंशन लाइन से हो चुकी हैं किशोरी की मौत बिजली विभाग के अधिकारी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। छह जुलाई की रात कटघर क्षेत्र के भैंसिया गांव में 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर गया था। इसकी चपेट में आने से 14 वर्षीय किशोरी आलिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी सहेली गंभीर रूप से झुलस गई थी। अगले दिन बिजली अधिकारियों ने दावा किया था कि तारों की गार्डिंग और अन्य व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। लेकिन, वहां अब तक कोई कार्य नहीं कराया गया है।