मुरादाबाद शक्तिपीठ काली मंदिर में देर रात बवाल, रास्ते से फरार पूर्व महंत ने की गद्दी छीनने की कोशिश; पुलिस ने किया डिटेन
पूर्व महंत सज्जन गिरी ने मुरादाबाद के शक्तिपीठ काली मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें समर्थकों सहित हिरासत में ले लिया। उन्होंने मंदिर की व्यवस्था बिगाड़ने और सीसीटीवी कनेक्शन काटने की कोशिश की, जिससे मंदिर में विवार बढ़ गया।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। लालबाग स्थित शक्तिपीठ काली मंदिर में शनिवार को पूर्व महंत सज्जन गिरी अपने करीब 12 से 15 समर्थकों के साथ पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने मंदिर की गद्दी और व्यवस्था पर दोबारा कब्जा करने का प्रयास किया। उनके साथ दो भतीजे भी शामिल बताए गए हैं।
उनके अचानक पहुंचने से मंदिर की व्यवस्थाएं बिगड़ने लगीं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सज्जन गिरी समेत उनके साथ आए लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूरे घटनाक्रम की छानबीन कर रही है।
बताया गया कि सज्जन गिरी के साथ आए लोगों ने सबसे पहले मंदिर का डीवीआर से सीसीटीवी कैमरों का कनेक्शन काट दिया और डीवीआर उखाड़ दिया। मंदिर के भंडार में शक्तिपीठ काली देवी के भोग की तैयारी पूरी हो चुकी थी। सज्जन गिरी साथियों के साथ भंडार में पहुंचे और चाबी मांगने लगे।
इस पर महंत गिरी ने सेवादारों की मदद से भोग की थाली तुरंत माता रानी को लगवा दी। आरोप है कि विनय गिरी का मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया गया और सेवादारों से बाहर निकलने को कहा गया। इसके बाद मंदिर में ताले लगाए जाने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।
साथ ही पंचदशनाम जूना अखाड़े के शीर्ष पदाधिकारियों को भी सूचना दी गई। ऊपर स्थित शक्तिपीठ काली मंदिर की जिम्मेदारी विनय गिरी महाराज को एक आगस्त से सौंपी गई थी। आरोप है कि मंदिर के वर्तमान में तैनात दो महंतों ने नौदेवी काली मंदिर और रामगंगा मंदिर की व्यवस्था में अव्यवस्थाएं पैदा कीं, जिस पर विनय गिरी महाराज ने आपत्ति जताई थी।
कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर से आये महाकाल गिरी और हितेश्वर गिरी भी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और पुलिस-प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। बताया गया कि नौ अप्रैल 2026 को प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में जूना अखाड़े ने सज्जन गिरी को मंदिर से हटाकर प्रयागराज भेजा था, लेकिन वह रास्ते से फरार हो गए थे।
शनिवार को दोबारा मंदिर पहुंचने के बाद विवाद बढ़ गया। पुलिस ने सज्जन गिरी और उनके साथ आए लोगों को हिरासत में लेकर घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है।
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