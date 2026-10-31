'जाति-मजहब से ऊपर उठकर लड़नी होगी लड़ाई', मुरादाबाद में बोले अजहरुद्दीन- CEC ज्ञानेश कुमार तुरंत दें इस्तीफा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जाति और मजहब से ऊपर उठकर वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठानी होगी। वोट डालना हर व्यक्ति का अधिकार है और इसकी रक्षा के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। यह बात शनिवार को तेलंगाना सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मुहम्मद अजहरुद्दीन ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।

उन्होंने एक नवंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की रैली में अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने की अपील की। अजहरुद्दीन ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के नाम पर लोगों के वोट काटे गए हैं।

पूरे देश में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खरगे समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रैली को सफल बनाने में जुटे हैं। वह भी तेलंगाना से लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने आए हैं। अजहरुद्दीन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। कहा कि कांग्रेस वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन जारी रखेगी।