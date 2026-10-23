3 साल की कोशिश के बाद भी 50% लक्ष्य पीछे! एमडीए की शिवालिक आवासीय योजना में अब 1 साल और इंतजार

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। किसानों से सहमति लेकर जमीन खरीदने में तीन साल लगाने के बाद भी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) शिवालिक आवासीय योजना के प्रथम चरण का आधा लक्ष्य ही पूरा कर सका है। दो साल में 250 हेक्टेयर के लक्ष्य के सापेक्ष 125 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा सकी है।

ऐसे में सवाल है कि जब जमीन खरीदने की प्रक्रिया ही इतनी धीमी है तो लोगों को भूखंड उपलब्ध कराने का दावा कब पूरा होगा? किसानों की सहमति से जमीन खरीदने की प्रक्रिया पूरी होने और इसके बाद विकास कार्य शुरू होने में अभी लंबा समय लग सकता है।

यही वजह है कि योजना की लांचिंग में कम से कम एक साल का इंतजार करना पड़ सकता है। शिवालिक आवासीय योजना को तीन चरणों में विकसित करने की तैयारी है। तीनों चरणों के लिए एक-एक करके जमीन खरीदी जानी है।

प्रथम चरण में ही जमीन खरीदने की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। किसानों की सहमति लेने में एमडीए को तीन साल लग गए। इसके बावजूद अब तक लक्ष्य का आधा हिस्सा ही खरीदा जा सका है। ऐसे में अगले चरणों के लिए जमीन जुटाने में कितना समय लगेगा, यह भी बड़ा सवाल है। योजना के इंतजार में बैठे लोगों को अभी भूखंड मिलने की तारीख का स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। सस्ते भूखंडों के दावे, लेकिन कब मिलेगा लाभ एमडीए अधिकारियों के मुताबिक, शिवालिक आवासीय योजना में गोविंदपुरम और सह्याद्रि आवासीय योजना के मुकाबले सस्ते भूखंड उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसी उम्मीद में लोग प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर जानकारी ले रहे हैं।