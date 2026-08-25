मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक: बलिया में एक और महिला को मार डाला, खेत में चारा काटने के दौरान किया हमला

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सहसपुरी गांव में सुबह तेंदुआ पकड़ा ही गया था कि बलिया गांव में दूसरे तेंदुए ने महिला की जान ले ली। महिला मिथलेश पति देवांश के साथ खेत पर चार काटने गईं थीं। इसी दौरान तेंदुए ने उन पर वार कर दिया। गर्दन पकड़कर खींचकर ले गया और मार डाला।

पति ने शोर मचाया। आस-पास के लोग लाठी-डंडों संग दौड़े, तब तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। बलिया में तेंदुए ने यह दूसरी जान ली है। विरमो देवी को मार चुका था तेंदुआ इससे पहले खेत पर ही काम करने गई विरमो देवी की 18 अगस्त को जान ले ली थी। लालापुर पीपलसाना में तीन अगस्त को संतोष देवी की जान जा चुकी है। लगातार रेस्क्यू के बाद अब तक 10 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं। मगर, तेंदुओं का आतंक कम नहीं हाे रहा है। मौतों का सिलसिला जारी है।