कुंदरकी को बड़ी सौगात: कम्युनिटी हॉल से घटेगा शादी का खर्च, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नगर पंचायत कुंदरकी के वार्ड संख्या तीन स्थित मोहल्ला कायस्थान में रविवार को विकास कार्य को नई गति मिली। कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने लगभग 1.47 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले कम्युनिटी मैरिज हॉल का विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।

शासन से स्वीकृत इस परियोजना के पूरा होने पर क्षेत्रवासियों को शादी-विवाह, पारिवारिक कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक समारोहों के आयोजन के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। कम्युनिटी मैरिज हॉल बनने से खासकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी। उन्हें मांगलिक कार्यक्रमों के लिए महंगे निजी बैंक्वेट हॉल और अन्य आयोजन स्थलों पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। इससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होने के साथ ही नगर में सामाजिक आयोजनों के लिए एक बेहतर सुविधा विकसित होगी।

विधायक बोले- आमजन को ही प्राथमिकता इस अवसर पर विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा कि कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। विकास का उद्देश्य केवल सड़क और भवन बनवाना नहीं, बल्कि ऐसी जनोपयोगी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिनका लाभ सीधे आम जनता को मिले।