फाइलों में दबा 80 घरों का खतरा: 3 मौतों के बाद भी नहीं हटी 33KV लाइन, गुस्से में ग्रामीणों ने घेरा SDO दफ्तर

संवाद सूत्र, कुंदरकी (मुरादाबाद)। घरों के ऊपर से गुजरती 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के हटने का इंतजार कर रहे करीब 80 परिवारों के सब्र का बांध सोमवार को टूट गया। बिलारी में दो दिन पहले हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर एक युवक की मौत होने से आक्रोशित लोगों ने एसडीओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि हाईटेशन लाइनों के हटाने का एस्टीमेट फाइलों में उलझा हैं। जिसके बाद से वह लाइन के हटने का इंतजार कर रहे हैं। एसडीओ कार्यालय के बाहर बैठकर नारेबाजी कर रहे वार्ड नंबर चार के क्षेत्रवासियों के अनुसार वर्ष 2023 में लाइन हटाने का प्रस्ताव पास हुआ था। एस्टीमेट तैयार होने के बावजूद काम शुरू नहीं हो सका। सभासद के पति मोहम्मद राशिद का कहना है कि, घरों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से हर समय बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। इस लाइन की चपेट में आने से अब तक तीन लोगों की जान जा चुकी है।