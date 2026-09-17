'Gen Z को गलत बात पर डांट भी नहीं पा रहे माता-पिता', कुमार विश्वास के भाई प्रो. विकास शर्मा बोले- स्थिति दुखद

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं साहित्यकार कुमार विश्वास के छोटे भाई प्रोफेसर विकास शर्मा आईएफटीएम विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने 'जेन जी' से संवाद किया। इसके बाद वह गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सचिन माहेश्वरी से भी मिले।

दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने अपने चर्चित उपन्यास 'आल हर फायर' पर विस्तार से चर्चा की। विकास चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। प्रो. विकास शर्मा ने कहा कि 'जेन जी' की अपार ऊर्जा को सही दिशा देने की आवश्यकता है। यह कार्य पुरानी पीढ़ी को मिलकर करना होगा। उन्होंने कहा कि माता-पिता 'जेन जी' को गलत बात पर डांट तक नहीं पा रहे हैं।