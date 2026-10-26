करवाचौथ पर निखरेगा रूप: कास्मेटिक बाजार में नए शेड्स की धूम, महिलाओं की पसंद बने ये मेकअप प्रोडक्ट्स

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। करवाचौथ का त्योहार नजदीक आते ही महिलाओं के साज-शृंगार की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इस बार बाजार में केवल साड़ी, चूड़ी और आभूषण ही नहीं, बल्कि मेकअप के नए अंदाज और आकर्षक कास्मेटिक उत्पादों की भी खूब मांग है। महिलाएं करवाचौथ पर अपने रूप को खास बनाने के लिए लिपस्टिक के नए शेड, चमकदार आइशैडो, वाटरप्रूफ काजल, मस्कारा और मेकअप की अन्य सामग्री पसंद कर रही हैं।

साड़ी के रंग से मैचिंग लिपस्टिक और नेल पेंट के साथ ही चेहरे पर निखार लाने वाले उत्पादों की भी पूछताछ बढ़ी है। बुध बाजार, ताड़ीखाना रोड, जीएमडी रोड, मंडी चौक, टाउनहाल, मानपुर और नवीन नगर समेत शहर के प्रमुख बाजारों में कास्मेटिक की दुकानों पर महिलाओं की चहल-पहल बढ़ गई है।