दुल्हन जैसा निखार पाने के लिए महिलाओं में बढ़ी होड़, पार्लरों ने उतारे 999 रुपये से खास पैकेज

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। करवाचौथ का त्योहार नजदीक आते ही महिलाओं में सजने-संवरने को लेकर उत्साह बढ़ने लगा है। पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखने के साथ ही इस खास दिन को यादगार बनाने की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। बाजारों में खरीदारी के साथ ब्यूटी पार्लरों में भी महिलाओं की चहल-पहल बढ़ गई।

कोई चेहरे पर ग्लो लाने के लिए फेशियल करा रही है तो कोई अपने लुक को खास बनाने के लिए मेकअप और हेयर स्टाइलिंग की बुकिंग करा रही है। महिलाओं की पसंद और बजट को देखते हुए शहर के मेकअप स्टूडियो में अलग-अलग श्रेणी के विशेष पैकेज तैयार किए गए हैं। इनमें 999 रुपये से लेकर 3499 रुपये तक के पैकेज उपलब्ध हैं। सिल्वर श्रेणी में 999, 1299 और 1499 रुपये के विकल्प हैं, जबकि गोल्ड पैकेज 1899 रुपये में उपलब्ध है। त्वचा की चमक बढ़ाने के लिए विटामिन सी पैकेज 2299 और प्रीमियम ग्लो पैकेज 2499 रुपये में रखा गया है। वहीं, विशेष देखभाल चाहने वाली महिलाओं के लिए डायमंड पैकेज 2899 और 3499 रुपये तक के हैं। करवाचौथ पर केवल चेहरे की देखभाल ही नहीं, बल्कि पूरे लुक को आकर्षक बनाने पर भी महिलाओं का जोर है। मेकअप स्टूडियो में फेशियल के लिए 1200 रुपये और पार्टी मेकअप के लिए 3500 रुपये निर्धारित हैं। वहीं, खास अवसरों के लिए एचडी ब्राइडल मेकअप 13600 और एयरब्रश मेकअप 15000 रुपये में उपलब्ध है। हेयर स्टाइलिंग के लिए 1500 और ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग के लिए 2500 रुपये खर्च करने होंगे।