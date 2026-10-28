Karwa Chauth 2026: करवाचौथ पर रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में रहेगा चंद्रमा, जानें व्रत खोलने का सही समय

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन की कामना के साथ सुहागिन महिलाएं गुरुवार को करवाचौथ का व्रत रखेंगी। 29 अक्टूबर को महिलाएं सुबह सरगी ग्रहण कर निर्जला व्रत शुरू करेंगी। शाम को पूजा और कथा के बाद चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देंगी।

इसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत खोलेंगी। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:38 से 6:56 बजे तक बताया गया है। हालांकि, मुरादाबाद के पंचांग में पूजा का समय शाम 5:32 से 6:49 बजे तक दिया गया है। यहां चंद्रोदय रात लगभग 8:04 बजे होने का अनुमान है।

रोहिणी नक्षत्र सुबह लगभग 11:11 बजे तक रहेगा। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रोदय के समय चंद्रमा वृषभ राशि में रहेगा, जिसे उसकी उच्च राशि माना जाता है। गुरुवार, चतुर्थी तिथि और चंद्रमा की स्थिति को ज्योतिषीय मान्यताओं में शुभ माना जाता है।