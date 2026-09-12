'क्वीन ऑफ टियर्स' से लेकर 'माय डेमन' तक; मुरादाबाद के जेन-जी पर चला के-ड्रामा का जादू

दीपेंद्र प्रताप सिंह, मुरादाबाद। डिजिटल क्रांति और ओटीटी के विस्तार ने मनोरंजन की पसंद बदल दी है। मुरादाबाद मंडल के शहरी और पाश इलाकों में जेन-जी और जेन-अल्फा के बीच दक्षिण कोरियाई शोज यानी ‘के-ड्रामा’ का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। कभी के-पॉप तक सीमित दिखने वाली कोरियन संस्कृति अब शोज, खानपान, फैशन और भाषा के जरिये युवाओं की दिनचर्या का हिस्सा बन रही है।

मुरादाबाद के सिविल लाइंस निवासी ‘अनन्या’ को क्वीन आफ टियर्स की कहानी में रिश्तों की जटिलता और भावनात्मक उतार-चढ़ाव पसंद आए। वहीं रामपुर के शौकत अली रोड निवासी ‘रिद्धि’ लवली रनर की टाइम-ट्रैवल और प्रेम कहानी को पसंद करती हैं।