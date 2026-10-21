WhatsApp पर APK फाइल भेजकर 42 शहरों में 10 करोड़ उड़ाने वाला 'जामताड़ा गैंग' गिरफ्तार, हैरान कर देगा ठगी का ये तरीका

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। तीन माह का ठिकाना, एक करोड़ रुपये ठगने का टारगेट और फिर दूसरे शहर में जाकर दोबारा से लोगों के वाट्सअप पर एपीके फाइल भेजकर बीते सात साल में 500 से अधिक लोगों से दस करोड़ रुपये की ठगी। शातिर इनके कि ठगी करके रकम भी सीधे खाते में डालने के बजाए ऑनलाइन खरीदारी कर लेते थे। मुरादाबाद में 18 दिन रुके और 16 लोगों से 70 लाख रुपये की ठगी कर ली।

बीते सात सालों में गिरोह के तीनों आरोपितों ने आठ राज्यों के 40 शहराें में पहुंचकर ठगी की वारदात की। आरोपित गुड्डू अंसारी, रफीक अंसारी और करीम अंसारी निवासी जामताड़ा झारखंड की गिरफ्तारी के बाद विवेचक ने जब विवेचना शुरू की तो कई अहम साक्ष्य मिले। पता चला कि नशा करने वाले लोगों को एक हजार रुपये देकर उनसे मोबाइल सिम ले लेते थे।

उन्हीं नंबरों से लोगों को फोन करके ठगते थे। विवेचना में जामताड़ा की एक महिला का नाम भी सामने आया है। महिला अभी तक हत्थे नहीं लगे हैं, लेकिन पुलिस ने तीनों के खिलाफ 910 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है।

आरोपितों ने जामताड़ा से ही आनलाइन ठगी की शुरुआत हुई थी, लेकिन जामताड़ा में सरकार ने कुछ ऐसी साइड पर रोक लगा दी है जिनके माध्यम से ठगी की जा जाती है। उसके बाद से यहां के आरोपित जगह-जगह जाकर आनलाइन ठगी कर रहे थे।