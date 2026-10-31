21 नवंबर से पहले भर लें ITR, जरा सी चूक से लगेगा ₹1.50 लाख तक का भारी जुर्माना!

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ कारोबारियों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। मुरादाबाद में एक करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली करीब 3500 कारोबारी फर्मों का आडिट निर्धारित समयसीमा तक पूरा नहीं हो सका था। अब इन कारोबारियों के पास रिटर्न दाखिल करने के लिए अब 21 नवंबर तक का समय है।

आयकर विभाग ने आडिट वाले मामलों में रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी गई है। यानी कारोबारियों को तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय मिला है। हालांकि, आडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर बीत चुकी है। ऐसे में इन फर्मों से जुड़े कारोबारियों को अपने खातों का मिलान कर रिटर्न दाखिल करने की तैयारी तेज करनी होगी। पिछले रिटर्न चक्र में एक करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली 25 हजार से अधिक फर्मों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया था।

सीए अमन शुक्ला ने बताया कि देर से रिटर्न दाखिल करने पर केवल लेट फीस ही नहीं, बल्कि बकाया टैक्स पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देना पड़ सकता है। कारोबारियों और शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक और नुकसान है। समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर व्यापारिक और पूंजीगत घाटे को अगले वर्षों में समायोजित करने का लाभ प्रभावित हो सकता है। इससे भविष्य में टैक्स की देनदारी बढ़ सकती है। कारोबारियों को रिटर्न दाखिल करने से पहले बैंक खातों, बिक्री, खरीद, जीएसटी, खर्च और टैक्स भुगतान का मिलान करना चाहिए। वहीं, नौकरीपेशा लोगों को फार्म-16, बैंक ब्याज और टीडीएस की जानकारी जांचनी चाहिए। रिटर्न दाखिल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन भी जरूरी है। समय पर रिटर्न भरने से टैक्स रिफंड पाने, बैंक से ऋण लेने और आय का प्रमाण देने में भी आसानी होती है।