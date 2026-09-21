सोने के गहनों पर बढ़ा हॉलमार्किंग चार्ज: ₹45 से बढ़कर ₹75 हुआ शुल्क, पर जेब पर नहीं पड़ेगा असर!

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बीच अब भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सोने के आभूषण की हाॅलमार्किंग का शुल्क भी बढ़ा दिया है। प्रति आभूषण हाॅलमार्किंग शुल्क 45 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया है।

हालांकि, मुरादाबाद के सराफा बाजार में इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ने की संभावना नहीं है। सराफा कारोबारियों के अनुसार, यहां ग्राहकों से हाॅलमार्किंग के नाम पर अलग से कोई शुल्क नहीं वसूला जाता है। सराफा बाजार एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि हाॅलमार्किंग शुल्क बढ़ने से कारोबारियों की लागत जरूर बढ़ेगी, लेकिन इसे ग्राहकों से अलग से नहीं लिया जाता है। आभूषण की कीमत तय करते समय कारोबार की अन्य लागतों के साथ इसे भी शामिल किया जाता है।