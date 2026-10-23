उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गांगन नदी पर बनेगा 29 करोड़ का पुल, 20 गांवों की बदलेगी तस्वीर

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। गांगन नदी पर पुल की चार दशक पुरानी मांग अब पूरी होगी। गुरुवार को विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने जैतिया फिरोजपुर से जैतिया सादुल्लापुर मार्ग पर 29 करोड़ 7 लाख 74 हजार रुपये की लागत से बनने वाले पुल का भूमि-पूजन किया।

पुल के साथ पहुंच मार्ग और सुरक्षात्मक कार्य भी कराए जाएंगे। इससे मूंढापांडे और कुंदरकी विकासखंड के करीब 20 गांवों को सीधा सड़क संपर्क मिलेगा। स्थायी पुल नहीं होने से ग्रामीणों को नदी पार करने के लिए अस्थायी लकड़ी के पुल का सहारा लेना पड़ता था। बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने पर रास्ता बंद हो जाता था और लोगों को करीब 20 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता था।