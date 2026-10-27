छठ पूजा पर घर जाना हुआ मुश्किल: स्पेशल ट्रेनों में डेढ़ गुना किराया, फिर भी सीट की मारामारी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दीपावली के साथ अब छठ पूजा पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए ट्रेनों में सफर मुश्किल हो गया है। वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, बिहार और बंगाल की ओर जाने वाली नियमित ट्रेनों में कन्फर्म सीट मिलना चुनौती बना हुआ है। ऐसे में यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों का सहारा लेना पड़ रहा है।

इन ट्रेनों में सामान्य ट्रेनों के मुकाबले करीब डेढ़ गुणा तक किराया चुकाना पड़ रहा है। इसके बाद भी समय से गंतव्य तक पहुंचने की गारंटी नहीं है। रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए एक अक्टूबर से नवंबर के अंत तक अलग-अलग मार्गों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। मुरादाबाद होकर भी कई विशेष ट्रेनें गुजर रही हैं। इनमें बिहार और पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन नियमित ट्रेनों में सीटों की मारामारी और स्पेशल ट्रेनों के किराये के कारण यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो रही है। स्पेशल ट्रेनों में सामान्य ट्रेनों से अधिक किराया देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मुरादाबाद से पटना का नियमित ट्रेन का थर्ड एसी का किराया 1,215 रुपये है जबकि स्पेशल ट्रेन में 1,545 रुपये है। इसी तरह स्लीपर मुरादाबाद से 455 रुपये और स्पेशल में 545 रुपये है।