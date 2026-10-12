त्योहारी सीजन में रसोई का बजट बिगड़ा: 10 दिन में ₹12 महंगी हुई चीनी, दाल और तेल के दाम भी आसमान पर

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। त्योहारी सीजन में रसोई का बजट लगातार बिगड़ रहा है। 10 दिन के भीतर चीनी, अरहर की दाल, चावल और सरसों के तेल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। सबसे ज्यादा उछाल चीनी की कीमतों में आया है।

एक अक्टूबर को खुदरा बाजार में 50 रुपये प्रति किलो बिकने वाली चीनी 11 अक्टूबर को 60 रुपये और 12 अक्टूबर को 62 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। यानी 10 दिन में 12 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। थोक बाजार में रोज बदलते भाव से दुकानदार असमंजस में हैं।

अरहर की दाल 10 दिन पहले थोक में 120 और खुदरा बाजार में 130 रुपये किलो बिक रही थी। अब इसके भाव बढ़कर 130 और 145 रुपये किलो हो गए हैं। इस तरह खुदरा कीमत में 15 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हुई है।

चावल के थोक भाव 107 से बढ़कर 115 रुपये और खुदरा भाव 112 से 120 रुपये किलो पहुंच गए हैं। दोनों बाजारों में आठ रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। सरसों के तेल की कीमतों में भी तेजी है।

10 दिन पहले थोक में 162 और खुदरा बाजार में 170 रुपये लीटर बिकने वाला तेल अब 170 और 180 रुपये लीटर मिल रहा है। थोक भाव में आठ और खुदरा भाव में 10 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है।