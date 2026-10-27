दिवाली गिफ्ट्स का बदला अंदाज: गणेश जी की मूर्ति के साथ क्रैनबेरी और ब्लूबेरी का तड़का, जानें क्या है नया ट्रेंड

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दीपावली पर अपनों को उपहार देने के लिए बाजार में इस बार परंपरा और आधुनिक पसंद का अनूठा मेल देखने को मिल रहा है। गिफ्ट पैक में मिठाई और सूखे मेवों के साथ भगवान गणेश की मूर्ति को भी जगह दी जा रही है। वहीं, आकर्षक गिफ्ट डलिया में चाकलेट, कुकीज, नमकीन, बिस्कुट, जूस और कोल्ड ड्रिंक जैसे उत्पाद शामिल किए जा रहे हैं।

प्रीमियम पैक में काजू-बादाम, पिस्ता, अखरोट के साथ ड्राइड क्रैनबेरी, ब्लूबेरी और चेरी भी सजाई जा रही हैं। ग्राहकों की पसंद और बजट के मुताबिक तैयार हो रहे इन उपहारों में धार्मिक आस्था, स्वाद और सजावट तीनों को महत्व दिया जा रहा है।

मेवों के साथ विदेशी बेरीज का स्वाद दीपावली पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए गणेशजी की मूर्ति वाले गिफ्ट पैक भी तैयार किए जा रहे हैं। इनमें मूर्ति के साथ मिठाई, सूखे मेवे और दूसरी उपहार सामग्री रखी जा सकती है। सजावटी बाक्स और आकर्षक पैकिंग इनकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। जिसकी कीमत 2100 से लेकर 3400 रुपये रखी गई है। इनके साथ अब ड्राइड क्रैनबेरी, ब्लूबेरी और चेरी भी शामिल की जा रही हैं। रंगों और खट्टे-मीठे स्वाद के कारण ये बेरीज मेवों के पैक को अलग पहचान देती हैं। पारदर्शी जार, लकड़ी के बाक्स और सजावटी ट्रे में इन्हें आकर्षक तरीके से सजाकर प्रीमियम रूप दिया जा रहा है।