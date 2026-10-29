मुरादाबाद: रिश्वतखोरी के आरोपों में घिरे कंसल्टिंग इंजीनियर, जांच में देरी पर मंडलीय अधिकारियों ने दिखाई सख्ती

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कुंदरकी विकास खंड में तैनात कंसल्टिंग इंजीनियर अंकुर कुमार पर रिश्वत मांगने और एस्टीमेट उपलब्ध नहीं कराने के आरोपों की जांच में देरी पर मंडल स्तर से सख्ती की गई है। उप निदेशक (पंचायत) अभय कुमार यादव ने जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र भेजकर जांच पूरी होने पर साक्ष्यों सहित आख्या तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

जांच पूरी नहीं होने पर उसमें लगने वाले अतिरिक्त समय की जानकारी भी तत्काल देने को कहा है। जरूरत पड़ने पर मंडल स्तर से दो सदस्यीय समिति स्थलीय और अभिलेखीय जांच करेगी। कुंदरकी ब्लाक के ग्राम पंचायत भीकनपुर कुलवाड़ा की प्रशासक आसमा अब्बास ने आठ सितंबर 2026 को शिकायत की थी। आरोप है कि ग्राम पंचायत के स्कूलों की मरम्मत समेत कुछ कार्यों की माप होने के बावजूद कंसल्टिंग इंजीनियर ने एस्टीमेट उपलब्ध नहीं कराए।

उन पर ब्लाक परिसर में नियमित रूप से नहीं आने और फोन नहीं उठाने के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायत में कुंदरकी विकास खंड की ग्राम पंचायत नूरपुर के निवर्तमान प्रधान अथवा प्रशासक की ओर से अंकुर कुमार को छह हजार रुपये यूपीआइ से और 1400 रुपये नकद देने का आरोप भी है।