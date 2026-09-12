मुरादाबाद GST चोरी: 989 करोड़ के घोटाले में SIT ने 6 और चार्जशीट दाखिल की, 32 आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : 989 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी प्रकरण में विशेष जांच दल (एसआइटी) टीम ने छह और मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इन छह मामलों में पुलिस ने 18 को आरोपित बनाया है।

एसपी क्राइम व एसआईटी प्रभारी सुभाषचंद्र गंगवार ने बताया कि अलग-अलग थानों में दर्ज 25 मुकदमों में से अब तक एसआईटी टीम 12 केसों में 32 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ये आरोपित स्क्रैप, लकड़ी और कपड़ों का कारोबार दिखाकर जीएसटी चोरी कर रहे थे। शेष 13 मामलों में जांच जारी है।

मिली थी करीब 989 करोड़ की जीएसटी चोरी, 25 मुकदमे हुए थे दर्ज मुरादाबाद में 24 अक्टूबर 2025 को मुजफ्फरनगर ले जाते समय दो ट्रक लोहे का स्क्रैप जीएसटी के सचल दल ने पकड़ा था। इसके बाद स्क्रैप चोरी के आरोप में मुख्य फर्म एके इंटरप्राइजेज व मुनि जी ट्रांसपोर्ट केआर फोकल के विरुद्ध दो प्राथमिकी दर्ज कराई गईं थी। जांच में एक मोबाइल नंबर से 60 और दूसरे मोबाइल नंबर से 62 फर्म पंजीकृत मिली थीं।