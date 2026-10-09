भाजपा विधायक पर सनसनीखेज आरोप: 2 नौकरों समेत 3 को बंधक बनाकर दी तालिबानी सजा; उल्टा लटकाकर पीटा, लगाया करंट

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बिजनौर की बढ़ापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक एवं पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह दो नौकर व नौकरों के दोस्त के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दीं। दो नौकरों अतुल व लविश पर बेटे के हाथ के सोने के कड़े चोरी करने के आरोप में बंधक बनाकर पीटा।

आरोप है कि दोनों ने दोस्त रामू कश्यप का नाम स्वीकारा। जिसके बाद उसे भी विधायक के लोग घर से अगवा कर ले आए। इसके बाद तीनों को दो दिनों तक बंधक बनाकर पीटा गया। उल्टा लटकाकर पट्टे चलाए गए। करंट लगया गया। फिर जख्मों पर नमक छिड़का गया।

तीनों की हालत बिगड़ने पर उन्हें काशीपुर के कृष्णा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। रामू की हालत गंभीर बनी हुई है। रामू की मां ओमवती ने मामले में विधायक सुशांत सिंह, उनके सहायक अर्जुन कुमार, बबलू, उदयपाल, देवेंद्र, ड्राइवर अजय के विरुद्ध ठाकुरद्वारा थाने में शिकायती पत्र दिया है।

तीनों पीड़ित डिलारी के शांतिकुंज मुहल्ले के निवासी हैं। पीड़ित रामू कश्यप की मां ओमवती ने पुलिस को दिये गए शिकायती पत्र में बताया कि सात अक्टूबर को बेटे रामू को विधायक सुशांत के सहायक अर्जुन कुमार घर से बुलाकर ले गए।

वहां पहले से ही लविश कश्यप, अतुल कश्यप को विधायक के सहायक व अन्य उल्टा लटकाकर पीट रहे थे। बेटे को भी रस्सी से उल्टा लटकाकर सभी ने पिटाई शुरू कर दी। अत्यधिक पिटाई से जब जख्म हो गए। तब उस पर नमक लगाया और करंट लगाया।