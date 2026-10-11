मुरादाबाद: डीजल से भरी ट्रेन की बोगी पर चढ़ा भिखारी, OHE तार से टकराने पर धमाका; मच गई खलबली
मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह एक भिखारी मालगाड़ी की बोगी पर चढ़ते समय ओएचई तार की चपेट में आ ...और पढ़ें
HighLights
मुरादाबाद में भिखारी ओएचई तार की चपेट में आया।
मालगाड़ी की बोगी पर चढ़ते समय हुआ तेज धमाका।
घटना के बाद स्टेशन पर यात्रियों में मची अफरातफरी।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाने से महज सौ कदम की दूरी पर रविवार सुबह करीब 11:30 बजे उस समय अफरातफरी मच गई, जब डीजल से भरी मालगाड़ी की बोगी पर चढ़ा एक भिखारी ओएचई तार से टकरा गया। तेज धमाके के साथ वह नीचे गिर पड़ा। आवाज इतनी तेज थी कि यात्रियों को लगा जैसे कहीं बम फट गया हो। घटना के बाद यात्री घबराकर प्लेटफार्म से बाहर निकलने लगे।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, भिखारी एक पैसेंजर ट्रेन से उतरा था। उसका एक पैर आधा कटा हुआ बताया जा रहा है। वह दूसरी ट्रेन के नीचे से निकलकर प्लेटफॉर्म नंबर एक और दो के बीच लूप लाइन पर खड़ी डीजल से भरी मालगाड़ी तक पहुंच गया। इसके बाद बोगी पर चढ़ने के लिए लगी सीढ़ी के सहारे ऊपर पहुंचा और ओएचई तार से टकरा गया। इससे तेज धमाका हुआ और वह नीचे गिर गया।
यात्री घबराकर बाहर निकलने लगे
घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। प्लेटफार्म पर मौजूद यात्री घबराकर बाहर निकलने लगे। सूचना पर अग्निशमन विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। संबंधित ओएचई लाइन की बिजली कटवाई गई। स्टेशन अधीक्षक, आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घायल भिखारी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।
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रविवार दोपहर 1:30 बजे तक संबंधित ट्रेन मौके पर ही खड़ी थी। रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। घटना के चलते स्टेशन पर काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा।