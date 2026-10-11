मुरादाबाद: डीजल से भरी ट्रेन की बोगी पर चढ़ा भिखारी, OHE तार से टकराने पर धमाका; मच गई खलबली

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाने से महज सौ कदम की दूरी पर रविवार सुबह करीब 11:30 बजे उस समय अफरातफरी मच गई, जब डीजल से भरी मालगाड़ी की बोगी पर चढ़ा एक भिखारी ओएचई तार से टकरा गया। तेज धमाके के साथ वह नीचे गिर पड़ा। आवाज इतनी तेज थी कि यात्रियों को लगा जैसे कहीं बम फट गया हो। घटना के बाद यात्री घबराकर प्लेटफार्म से बाहर निकलने लगे।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, भिखारी एक पैसेंजर ट्रेन से उतरा था। उसका एक पैर आधा कटा हुआ बताया जा रहा है। वह दूसरी ट्रेन के नीचे से निकलकर प्लेटफॉर्म नंबर एक और दो के बीच लूप लाइन पर खड़ी डीजल से भरी मालगाड़ी तक पहुंच गया। इसके बाद बोगी पर चढ़ने के लिए लगी सीढ़ी के सहारे ऊपर पहुंचा और ओएचई तार से टकरा गया। इससे तेज धमाका हुआ और वह नीचे गिर गया।