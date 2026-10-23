बरेली-मुरादाबाद MLC चुनाव: भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला, 7696 शिक्षक तय करेंगे किसकी होगी जीत

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह आठ बजे से मतदान शुरू हो गया। जिले के 12 मतदान केंद्रों पर शाम चार बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव में कुल 7696 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

सदर तहसील में बने बूथ संख्या 76 पर केजीके इंटर कालेज में प्रवक्ता श्रीपाल सिंह ने पहला वोट डाला जबकि शिक्षक राम प्रकाश ने दूसरा वोट डाला। चुनाव मैदान में 17 प्रत्याशी हैं। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के साथ निगरानी के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अधिकारी सुबह से ही अलर्ट मोड में हैं। मतदान के दौरान किसी तरह की शिकायत या समस्या आने पर तत्काल कार्रवाई के लिए निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

भोजपुर धर्मपुर में सर्वाधिक 57.97 प्रतिशत मतदान, मूंढापांडे दूसरे स्थान पर दोपहर 12 बजे तक जिले के 12 मतदान केंद्रों पर कुल 38.58 प्रतिशत मतदान हुआ। भोजपुर धर्मपुर स्थित क्षेत्र पंचायत कार्यालय मतदान केंद्र पर सर्वाधिक 57.97 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

यहां कुल 395 मतदाताओं में से 229 ने वोट डाले। इनमें 290 पुरुष मतदाताओं में से 174 और 105 महिला मतदाताओं में से 55 ने मतदान किया। मूंढापांडे क्षेत्र पंचायत कार्यालय 49.07 प्रतिशत मतदान के साथ दूसरे स्थान पर रहा।