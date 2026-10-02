अमानगढ़ में फिर लौटेगा 'जंगल बुक' का रोमांच: 15 दिन पहले खुल रहा टाइगर रिजर्व, हाथियों के झुंड और बाघों के होंगे दीदार

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सुबह की हल्की ठंडक... पेड़ों के बीच से छनती धूप... कहीं पत्तियों की सरसराहट और अचानक सामने आती हाथियों का झुंड। कुछ दूर घास में हलचल हो तो नजरें ठहर जाती हैं कि कहीं तेंदुआ तो नहीं। यही रोमांच अब फिर अमानगढ़ के जंगल में लौटने वाला है।

एक नवंबर से अमानगढ़ टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। जंगल सफारी शुरू होने से पहले वन विभाग ने रास्तों को संवारने और पर्यटकों की सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। तराई की गोद में करीब 9,500 हेक्टेयर में फैला अमानगढ़ केवल पेड़-पौधों का जंगल नहीं है। यह बाघ, तेंदुए, हाथी, भालू, सांभर, चीतल, काकड़, जंगली सूअर, लंगूर और अनेक पक्षियों का बसेरा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यहां 6,524 वन्यजीव दर्ज हैं। इनमें 28 बाघ, 168 तेंदुए और 105 हाथी शामिल हैं। यही जैव विविधता सफारी को हर बार अलग अनुभव देती है। अमानगढ़ में सामान्य तौर पर 15 नवंबर से सफारी शुरू होती रही है, लेकिन इस बार पर्यटकों को 15 दिन पहले ही जंगल में प्रवेश मिलेगा। एक नवंबर से सफारी शुरू करने के लिए जंगल के रास्तों की झाड़ियां हटाई जा रही हैं, जहां रास्ते खराब हैं, वहां मरम्मत कराई जा रही है।

ट्रैक की व्यू लाइन साफ होने से जिप्सी में बैठे पर्यटकों को जंगल के भीतर दूर तक नजर दौड़ाने का मौका मिलेगा। अमानगढ़ की पहचान अब स्थानीय सैरगाह से आगे बढ़ रही है। पिछले सत्र में यहां 3,528 भारतीय और नौ विदेशी पर्यटक पहुंचे थे। वर्ष 2024-25 में 3,571 भारतीय और दो विदेशी पर्यटकों ने सफारी की थी। इस साल संख्या बढ़ने की उम्मीद है। केहरीपुर से झिरना तक रोमांच सफारी की शुरुआत केहरीपुर वन परिसर से होगी। जिप्सी निर्धारित मार्ग से झिरना गेट की ओर जाएगी। करीब 32 किलोमीटर के सफारी रूट को पूरा करने में लगभग तीन से साढ़े तीन घंटे लगते हैं।

घने साल-सागौन के जंगल, नदी-नालों की पट्टियां और वन्यजीवों के प्राकृतिक मूवमेंट वाले क्षेत्र इस सफर को खास बनाते हैं। यहां सफारी का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि जंगल में अगला मोड़ क्या दिखा दे, इसका अंदाजा नहीं होता।