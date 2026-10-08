मुरादाबाद के बलिया गांव में 25वां तेंदुआ पिंजरे में फंसा, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रामगंगा खादर क्षेत्र में तेंदुओं की दहशत के बीच गुरुवार सुबह ग्राम बलिया में एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। इसके साथ ही खादर क्षेत्र में वन विभाग के अभियान के दौरान पकड़े गए तेंदुओं की संख्या बढ़कर 25 हो गई है।

बलिया गांव तेंदुओं के आतंक का लंबे समय से गवाह रहा है। गांव में इससे पहले भी कई बार तेंदुए पकड़े जा चुके हैं। ग्रामीणों के लिए यह महज तेंदुए के पकड़े जाने की खबर नहीं, बल्कि उस डर से कुछ राहत है, जिसने लंबे समय से खेतों और गांव के रास्तों तक पीछा नहीं छोड़ा।